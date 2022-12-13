Кембриджский словарь нашёл новое определение слову "женщина"

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина". Теперь оно включает любого взрослого человека, который определяет себя как женщину.

"Взрослый человек, который живёт и определяет себя как женщину, даже если при рождении ему приписали другой пол (an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)", — гласит определение.

Помимо описания эксперты также привели на сайте два примера употребления слова "женщина".