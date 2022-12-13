Кембриджский словарь нашёл новое определение слову "женщина"
Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина"
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "женщина". Теперь оно включает любого взрослого человека, который определяет себя как женщину.
"Взрослый человек, который живёт и определяет себя как женщину, даже если при рождении ему приписали другой пол (an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)", — гласит определение.
Помимо описания эксперты также привели на сайте два примера употребления слова "женщина".
Ранее Лайф писал, что Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение "режим гоблина" в качестве слова 2022 года. Оно стало популярным после того, как пользователи начали таким образом описывать настроение людей, не желающих возвращаться к "нормальной жизни" после пандемии коронавируса. Стоит отметить, что впервые в истории слово года выбирали путём голосования в Сети.
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