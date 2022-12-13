Замглавы Минобрнауки РФ возглавил Общероссийское движение детей и молодёжи

Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Соответствующий указ, который вступает в силу сегодня, подписал президент страны Владимир Путин.

С августа 2021 года Гуров занимал должность заместителя министра науки и высшего образования. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.