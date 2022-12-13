Замглавы Минобрнауки РФ возглавил Общероссийское движение детей и молодёжи
Путин назначил Григория Гурова главой Общероссийского движения детей и молодёжи
Григорий Гуров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Соответствующий указ, который вступает в силу сегодня, подписал президент страны Владимир Путин.
С августа 2021 года Гуров занимал должность заместителя министра науки и высшего образования. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.
Ранее Лайф сообщал о том, что Российское движение детей и молодёжи запустило голосование с помощью чат-бота во "ВКонтакте" за новое название организации. Бот предлагает на выбор названия: "Российское движение детей и молодёжи", "Пионеры", "Движение имени Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодёжи", "Юная Россия" и "Большая перемена".