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13 декабря, 14:00

Замглавы Минобрнауки РФ возглавил Общероссийское движение детей и молодёжи

Путин назначил Григория Гурова главой Общероссийского движения детей и молодёжи

<p>Григорий Гуров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Григорий Гуров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Григорий Гуров назначен председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. Соответствующий указ, который вступает в силу сегодня, подписал президент страны Владимир Путин.

С августа 2021 года Гуров занимал должность заместителя министра науки и высшего образования. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.

Ранее Лайф сообщал о том, что Российское движение детей и молодёжи запустило голосование с помощью чат-бота во "ВКонтакте" за новое название организации. Бот предлагает на выбор названия: "Российское движение детей и молодёжи", "Пионеры", "Движение имени Гагарина", "Новое поколение", "Юность", "Патриоты", "Будущее России", "Движение школьников и молодёжи", "Юная Россия" и "Большая перемена".

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