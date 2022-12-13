Дума приняла в первом чтении проект о защите русского языка от иностранных заимствований

Законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказа от чрезмерного употребления иностранных слов был принят Государственной думой в первом чтении. Документ был внесён в нижнюю палату парламента 26 октября правительством страны.

Кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного. Также предлагается создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — указано в пояснительной записке.