Дума приняла в первом чтении проект о защите русского языка от иностранных заимствований
Законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказа от чрезмерного употребления иностранных слов был принят Государственной думой в первом чтении. Документ был внесён в нижнюю палату парламента 26 октября правительством страны.
Кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного. Также предлагается создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — указано в пояснительной записке.
Ранее также в Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы. Согласно пояснительной записке, изменения связаны с тем, что сегодня иноязычные элементы преобладают в российской рекламе, графический облик слова искажается, а латиница заменяет часть букв кириллического алфавита.
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