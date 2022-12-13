Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 13:45

Не знавшая о своей беременности девушка родила в полёте между Эквадором и Амстердамом

NYP: Пассажирка самолёта, не подозревавшая о своей беременности, родила в полёте

<p>Обложка © <a href="https://twitter.com/StigmabaseD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / StigmabaseD</p>

Обложка © Twitter / StigmabaseD

Женщина, не знавшая о своей беременности, родила в полёте. Как пишет New York Post, пассажирку зовут Тамара и она летела рейсом авиакомпании KLM из Эквадора в Амстердам. За несколько часов до посадки Тамара почувствовала сильную боль в животе, после чего отлучилась в туалет и уже через несколько минут у неё в руках оказался ребёнок.

В авиакомпании рассказали, что после непредвиденного события новоиспечённой маме помогали несколько пассажиров: два врача, медсестра из Австрии и некий Максимилиано, в честь которого она и назвала новорождённого мальчика. Сейчас Тамара и её сын чувствуют себя хорошо и находятся в больнице.

"Тамара понятия не имела, что беременна, и была ошеломлена этим событием", рассказали медики.

В Дагестане врачи сожгли новорождённому ребёнку ягодицы

В Дагестане врачи сожгли новорождённому ребёнку ягодицы

Лайф рассказывал, как в Мексике родилась девочка с 6-сантиметровым хвостом. По словам врачей, ребёнок появился на свет доношенным, а данный случай и вовсе оказался первым в стране.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров