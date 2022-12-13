Не знавшая о своей беременности девушка родила в полёте между Эквадором и Амстердамом

Женщина, не знавшая о своей беременности, родила в полёте. Как пишет New York Post, пассажирку зовут Тамара и она летела рейсом авиакомпании KLM из Эквадора в Амстердам. За несколько часов до посадки Тамара почувствовала сильную боль в животе, после чего отлучилась в туалет и уже через несколько минут у неё в руках оказался ребёнок.

В авиакомпании рассказали, что после непредвиденного события новоиспечённой маме помогали несколько пассажиров: два врача, медсестра из Австрии и некий Максимилиано, в честь которого она и назвала новорождённого мальчика. Сейчас Тамара и её сын чувствуют себя хорошо и находятся в больнице.

"Тамара понятия не имела, что беременна, и была ошеломлена этим событием", — рассказали медики.