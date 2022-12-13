В России завершилась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что на сегодняшний день прививаться уже поздно.

"Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена", — сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".