Мишустин предупредил об усилении охоты зарубежных компаний на российских учёных

В текущих условиях иностранные компании будут пытаться переманить за рубеж специалистов из России. В этой связи необходимо проработать определённые меры по защите интеллектуального и культурного капитала. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.

"Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды молодых специалистов и опытных учёных. И особо такое желание они и не скрывают, публично об этом заявляют", — указал Мишустин.

По этой причине особенно важно детально проработать меры, которые позволят защитить Россию "от потери интеллектуального и культурного капитала". Премьер подчеркнул, что нужно поддерживать специалистов, желающих реализовать и развивать проекты в стране.