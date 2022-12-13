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13 декабря, 13:28

Мишустин предупредил об усилении охоты зарубежных компаний на российских учёных

Мишустин поручил разработать меры для сохранения специалистов в России

В текущих условиях иностранные компании будут пытаться переманить за рубеж специалистов из России. В этой связи необходимо проработать определённые меры по защите интеллектуального и культурного капитала. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.

"Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды молодых специалистов и опытных учёных. И особо такое желание они и не скрывают, публично об этом заявляют", — указал Мишустин.

По этой причине особенно важно детально проработать меры, которые позволят защитить Россию "от потери интеллектуального и культурного капитала". Премьер подчеркнул, что нужно поддерживать специалистов, желающих реализовать и развивать проекты в стране.

Путин заявил о способности России совершить большой скачок в науке

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Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям. Глава государства подчеркнул, что России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие. Однако, по его словам, наша страна не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недруги.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Оксана Попова

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