Мишустин предупредил об усилении охоты зарубежных компаний на российских учёных
Мишустин поручил разработать меры для сохранения специалистов в России
В текущих условиях иностранные компании будут пытаться переманить за рубеж специалистов из России. В этой связи необходимо проработать определённые меры по защите интеллектуального и культурного капитала. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании экспертного совета при правительстве.
"Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды молодых специалистов и опытных учёных. И особо такое желание они и не скрывают, публично об этом заявляют", — указал Мишустин.
По этой причине особенно важно детально проработать меры, которые позволят защитить Россию "от потери интеллектуального и культурного капитала". Премьер подчеркнул, что нужно поддерживать специалистов, желающих реализовать и развивать проекты в стране.
Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям. Глава государства подчеркнул, что России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие. Однако, по его словам, наша страна не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недруги.
ТАСС / POOL / Александр Астафьев