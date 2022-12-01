Путин заявил о способности России совершить большой скачок в науке

Президент РФ Владимир Путин уверен в возможности страны совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу. Об этом он сказал в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых учёных в парке науки и искусства "Сириус".

"Фундаментальные, базовые основы образования, науки в России являются очень мощными. И это даёт нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен", — отметил глава государства.