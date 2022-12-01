Дерматовенеролог раскрыла самые эффективные способы борьбы с выпадением волос

Залогом красоты кожи и волос является полноценное питание, здоровый сон и грамотный уход. О том, как сохранить красоту волос и избежать их выпадения, рассказала читателям Лайфа врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра "Медси" в Грохольском переулке Наталья Сурикова.

Во-первых, шампунь должен быть подобран в соответствии с потребностями кожи головы и обеспечивать эффективное очищение, не нарушая структуру волос. Людям, склонным к себорее, помогут профилактические шампуни и пилинги, советует врач. Сухие волосы спасут увлажняющие бальзамы и маски/спреи, облегчающие расчёсывание и обладающие защитным эффектом.

"Необходимо бережно ухаживать за волосами — по возможности не использовать фен, щипцы для укладки, не делать тугие причёски (они усиливают натяжение волос, что приводит к их выпадению)", — предупредила Сурикова.

Прежде чем укреплять волосы, нужно понять причины их потери, заметила эксперт. Далеко не все из них связаны с дефицитами и лечатся приёмом витаминов и микроэлементов.

"Иногда потеря волос является одним из симптомов заболевания (гипер- или гипотиреоз, анемия, СПКЯ и другие), поэтому важно своевременно обратиться к врачу, пройти дообследование и определиться с лечебной тактикой", — рекомендует дерматолог.

Например, лечение андрогенной алопеции на ранних стадиях позволяет получить прекрасные результаты, заметила Сурикова. К основной терапии могут добавляться другие методы лечения. Например, PRP-терапия используется при диффузной алопеции, когда в зону выпадения волос вводится плазма. Её основным компонентом являются тромбоциты, содержащие факторы роста, цитокины, способствующие активации роста волос. Плазмотерапию проводят курсом 5–7 процедур один раз в три-четыре недели, пояснила специалист.