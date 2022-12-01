Суд приговорил братьев Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима
Мещанский суд приговорил к 19 и 18 годам колонии братьев Магомедовых по делу "Суммы"
Зиявудин и Магомед Магомедовы. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима. Мещанский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Второй фигурант дела — его брат, бывший сенатор и экс-совладелец компании Магомед Магомедов — приговорён к 18 годам колонии строгого режима.
"Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", — огласил вердикт судья.
Вместе с тем суд удовлетворил гражданские иски к фигурантам дела совладельца группы "Сумма" на 3,6 миллиарда рублей.
Как уже писал Лайф, следствие обвиняет братьев Магомедовых в хищении более 11 миллиардов рублей в период с 2010 по 2016 год, а также в создании преступного сообщества и растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Балтика-арена" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Однако братья Магомедовы на суде отказались признать вину. Сообщалось, что гособвинение попросило назначить 24 года колонии Зиявудину Магомедову. Для его брата запросили 21 год.