Суд приговорил братьев Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима. Мещанский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Второй фигурант дела — его брат, бывший сенатор и экс-совладелец компании Магомед Магомедов — приговорён к 18 годам колонии строгого режима.

"Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", — огласил вердикт судья.