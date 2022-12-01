Появилось жёсткое видео наезда фургона на 12-летнего мальчика на переходе в Петербурге
В Петербурге мальчик попытался перебежать дорогу на красный и угодил под колёса фургона
В Санкт-Петербурге ребёнок попал под машину прямо на пешеходном переходе. Мальчика сбил гражданин Белоруссии, когда тот перебегал дорогу на красный. Видео с места появилось в распоряжении Лайфа.
В Петербурге мальчик попытался перебежать дорогу на красный и чуть не попал под машину. Видео © LIFE
На кадрах видно, как перед зеброй собираются пешеходы и терпеливо ждут, когда загорится зелёный сигнал светофора. Однако 12-летний школьник, видимо, куда-то спешил и решил не следовать их примеру. Он хотел незаметно проскочить в потоке проезжающих машин, однако не увидел фургон, который надвигался прямо на него.
В последний момент водитель попытался затормозить, однако это не спасло от столкновения — ударом мальчика чуть не отбросило под колёса второй машины. В итоге его госпитализировали в состоянии средней тяжести, а с 45-летним водителем и родителями пострадавшего теперь работают полицейские.
Ранее в Москве на зебре насмерть сбили женщину и ребёнка. Всё произошло на улице Богданова, где 37-летний водитель автомобиля "Ауди" влетел в женщину 1980 г.р. с ребёнком 2017 г.р. Они скончались на месте. Судя по кадрам, которые опубликовала прокуратура, машина двигалась на большой скорости.
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