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1 декабря, 13:09

Появилось жёсткое видео наезда фургона на 12-летнего мальчика на переходе в Петербурге

В Петербурге мальчик попытался перебежать дорогу на красный и угодил под колёса фургона

В Санкт-Петербурге ребёнок попал под машину прямо на пешеходном переходе. Мальчика сбил гражданин Белоруссии, когда тот перебегал дорогу на красный. Видео с места появилось в распоряжении Лайфа.

В Петербурге мальчик попытался перебежать дорогу на красный и чуть не попал под машину. Видео © LIFE

На кадрах видно, как перед зеброй собираются пешеходы и терпеливо ждут, когда загорится зелёный сигнал светофора. Однако 12-летний школьник, видимо, куда-то спешил и решил не следовать их примеру. Он хотел незаметно проскочить в потоке проезжающих машин, однако не увидел фургон, который надвигался прямо на него.

В последний момент водитель попытался затормозить, однако это не спасло от столкновения — ударом мальчика чуть не отбросило под колёса второй машины. В итоге его госпитализировали в состоянии средней тяжести, а с 45-летним водителем и родителями пострадавшего теперь работают полицейские.

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Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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