Эконом или люкс: Между двумя рецептами селёдки под шубой оказалась "пропасть" в тысячу рублей

Онлайн-сервис доставки продуктов "Сбермаркет" посчитал, во сколько россиянам обойдётся приготовление салата селёдка под шубой по классическому и изысканному рецептам. Оказалось, что разница между стоимостью продуктов в двух вариациях составляет около тысячи рублей. Своими подсчётами компания поделилась с Лайфом.

Ингредиенты для классического варианта селёдки под шубой на стандартную салатницу обойдутся в среднем в 387 рублей. Это 400 граммов сельди, одна головка репчатого лука, 600–700 граммов картофеля, 800 граммов свёклы, 300 г — моркови, четыре куриных яйца и 250 граммов майонеза. Кстати, такой же объём салата, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить около 1150 рублей.

На ингредиентах можно сэкономить примерно 90 рублей, если взять продукты со скидками. Тогда стоимость приготовления салата составит 296 рублей.

А вот и более изысканный вариант селёдки "под королевской шубой": помимо стандартных ингредиентов туда входят филе слабосолёной сёмги и красная икра, поэтому стоимость продуктовой корзины для него составит около 1319 рублей. По оценкам "Сбермаркета", 200 граммов филе слабосолёной сёмги в среднем стоит 610 рублей, а 40 граммов красной икры — 322 рубля.

"Россияне начинают чаще покупать селёдку уже с октября, а пик заказов приходится на декабрь. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба, — в среднем их покупают в 3,5 раза чаще, а на один заказ приходится 1,3 упаковки. Слабосолёную или солёную сёмгу также активнее всего берут в декабре", — рассказали Лайфу авторы исследования.