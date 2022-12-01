Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Петербурге
На заводе Toyota в Санкт-Петербурге, который ранее приостановил работу, проходит процедура консервации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минпромторга. В ведомстве отметили, что ФГУП НАМИ в настоящий момент не рассматривает покупку этого завода.
"Завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки", — сказано в сообщении.
Накануне стало известно, что на заводе Toyota проходит "внеплановая проверка соблюдения законодательства". В пресс-службе компании сообщили журналистам, что для проведения проверки на производство прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции. Позже "Коммерсант" сообщил, что целью проверки на заводе Toyota в Петербурге могла быть оценка для продажи.
По данным издания, к новому году прокуроры рассчитывают получить данные о законности функционирования всех этапов производства, а результаты проверки якобы "могут привести к возбуждению ряда уголовных дел и предъявлению других претензий", что, вероятно, отразится и на стоимости самого актива.
Ранее Лайф рассказывал, что Bosch начал искать покупателей на два своих завода в России. Сейчас компания ищет покупателей на предприятия в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей на заводы поставляли из Европы.
ТАСС / Александр Демьянчук