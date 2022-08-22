Bosch начал искать покупателей на два своих завода в России

Немецкий концерн Bosch, занимающийся производством бытовой техники, решил продать два завода в России. Об этом со ссылкой на источник на российском рынке электроники сообщает "Коммерсант".

Российская структура Bosch занимается выпуском холодильников и стиральных машин. Сейчас компания ищет покупателей на предприятия в посёлке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей на заводы поставляли из Европы. В работающем состоянии их стоимость составляет 3,8–4,4 миллиарда рублей. Есть вероятность, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense.

"Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 миллиарда рублей. Они считают наиболее вероятными покупателями китайских или турецких вендоров", — пишет газета.

Всего в России у Bosch имеется семь производств: стиральные машины и холодильники изготавливаются в Ленинградской области, электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы — в городе Энгельсе Саратовской области. В Самарской области компания производит автокомпоненты.