Южная Корея и США начали совместные ежегодные военные учения

Южная Корея и США начали регулярные совместные военные учения, которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. По информации агентства Yonhap, манёвры военнослужащих двух стран проходят под новым названием Ulchi Freedom Shield (UFS).

Учения, как сообщает издание, продлятся до 1 сентября, они будут включать компьютерную симуляцию для командных пунктов, полевую подготовку и учения по гражданской обороне. Известно, что первая часть учений является отработкой отражения атак со стороны КНДР и защиты столичной агломерации. При этом вторая часть манёвров сосредоточена на контратакующих операциях.

Южнокорейские и американские военные в полевых учениях отработают различные сценарии в 13 комбинированных программах подготовки, в том числе обнаружение самодельных взрывных устройств на АЭС, пожар на заводе полупроводников, паралич банковской сети, терроризм в аэропортах и атаки беспилотников. Данные учения также включают оценку полного оперативного потенциала (FOC), необходимую процедуру для будущей передачи полного оперативного контроля (OPCON) из Вашингтона в Сеул.

Подобные учения в последние годы проходили в формате компьютерной симуляции на фоне пандемии и стремления предыдущей администрации Южной Кореи к диалогу с властями КНДР, которые негативно высказываются относительно совместных военных манёвров Сеула и Вашингтона.