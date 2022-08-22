Норильский серийный душитель попался силовикам

В Норильске задержан молодой человек, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. По предварительной информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, им оказался студент, который в мае приехал в город на производственную практику.

"В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий <...> удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия –Алания, прибывший в Норильск в мае", — сообщает ведомство на своём сайте.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Его ждут допросы, которые должны пролить свет на обстоятельства совершённых преступлений.

Лайф рассказывал, что норильский душитель за один день предпринял сразу две попытки совершить изнаcилование. В первый раз он набросился на женщину и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей.