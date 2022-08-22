Норильский серийный душитель попался силовикам
В Норильске поймали преступника, пытавшегося изнасиловать двух женщин за день
В Норильске задержан молодой человек, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин. По предварительной информации ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, им оказался студент, который в мае приехал в город на производственную практику.
"В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий <...> удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению данных преступлений. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия –Алания, прибывший в Норильск в мае", — сообщает ведомство на своём сайте.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Его ждут допросы, которые должны пролить свет на обстоятельства совершённых преступлений.
Лайф рассказывал, что норильский душитель за один день предпринял сразу две попытки совершить изнаcилование. В первый раз он набросился на женщину и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей.
Чуть позже неадекват набросился со спины на другую женщину и принялся душить. Маньяку удалось одержать верх над жертвой — когда её тело обмякло, он уволок женщину в укромное место, чтобы изнасиловать. К счастью, на его пути появились люди, преступник сбежал. Пострадавшую удалось спасти. Примечательно, что преступник выбирал жертв постарше: одной женщине — 44 года, а другой — 55. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на изнасилование".
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