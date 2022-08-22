День знаний не является в России выходным днём. Однако у граждан есть несколько законных способов устроить себе выходной 1 сентября. Об этом рассказала руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и партнёры" Светлана Краснянская.

Как заявила эксперт в беседе с агентством "Прайм", самый простой вариант — оформить ежегодный отпуск, который "захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счёт". Кроме того, работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда. Также если человек является донором, то ему по закону положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в том числе и 1 сентября.

"Кроме того, если у вас ненормированный рабочий день или вы работали сверхурочно, то вы имеете право взять выходной день. Но уведомить об этом работодателя лучше заранее", — проинформировала Краснянская.