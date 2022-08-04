Родителям рассказали, как подготовить первоклассника к школе, чтобы не краснеть на собраниях

Детский психолог, психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как подготовить первоклассника к 1 Сентября. В беседе с "Вечерней Москвой" эксперт раскрыла, какие качества необходимо привить ребёнку и какие навыки нужно проработать.

"При подготовке первоклассника важно научить ребёнка волевым качествам. Ребёнку нужно делать не то, что он хочет, а то, что надо. Важно научить его терпению и внимательности. Сейчас детям также важно уметь читать, писать, потому что школьная программа достаточно серьёзно развивается", — разъяснила эксперт.

А что касается сроков подготовки ребёнка к школе, то лучше начинать примерно за год. При этом всё зависит от его способностей и внимательности. В случае если дошкольник неусидчивый, хаотичный и ему сложно сконцентрироваться, лучше обратиться к неврологу и нейропсихологу для постановки точного диагноза и условий подготовки к школе. Кроме того, в некоторых случаях необходимо проходить нейропсихологическую коррекцию во избежание проблем при попадании в учебное заведение.

При этом не стоит забывать, что привить ребёнку интерес к школе не так уж сложно. Родители, например, могут рассказать детям о своём личном опыте, не забыв упомянуть какие-то интересные и забавные истории. Также до поступления можно поиграть "в школу" — посадить любимые игрушки и начать урок. Кроме того, психолог назвала четыре психотипа, которые стоит проиграть с ребёнком.

"Обычно выделяются четыре образа: ребёнок-хулиган, болтливый школьник, спокойный ребёнок и ябеда. После нужно продемонстрировать, как действовать с такими персонажами. Подобное позволит первокласснику быстрее привыкнуть к обстановке", — пояснила психолог.