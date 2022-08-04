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4 августа, 15:27

На Шри-Ланке задержали оппозиционно настроенного Иосифа Сталина

Власти Шри-Ланки задержали оппозиционера и тёзку советского вождя Иосифа Сталина

Власти Шри-Ланки взяли под арест одного из лидеров местной оппозиции Иосифа Сталина с несколькими активистами, пишет Guardian. Сообщается, что тёзка советского политика является главой национального профсоюза учителей. Мужчина много раз участвовал в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года.

По данным издания, во время ареста Сталин выкрикивал, что "право на протест — это демократическое право". Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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Протестные настроения продолжаются на Шри-Ланке уже месяц. Лайф напоминает, что 9 июля группа протестующих ворвалась в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Сам глава государства сразу после этого на самолёте покинул территорию республики и улетел на Мальдивы. Также митингующие подожгли частную резиденцию премьера Шри-Ланки. Позже, 20 июля, исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе был избран главой государства.

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Twitter / Challenge

Анатолий Симоненко

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