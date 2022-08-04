На Шри-Ланке задержали оппозиционно настроенного Иосифа Сталина

Власти Шри-Ланки взяли под арест одного из лидеров местной оппозиции Иосифа Сталина с несколькими активистами, пишет Guardian. Сообщается, что тёзка советского политика является главой национального профсоюза учителей. Мужчина много раз участвовал в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года.