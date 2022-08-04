В День одиноких работающих девушек психолог раскрыл плюсы такого образа жизни
Психолог Крупин назвал преимущества образа жизни одинокой работающей девушки
4 августа отмечается День одиноких работающих женщин. Причём, как считает психолог Владимир Крупин, дамы, ведущие такой образ жизни, имеют массу преимуществ. В беседе с "Вечерней Москвой" он раскрыл все плюсы, а также не забыл упомянуть и о личном счастье.
По мнению психолога, такие девушки чувствуют себя самостоятельными, могут грамотно распоряжаться временем и не отвлекаться от личностного развития. Эти представительницы прекрасного пола полностью заняты своим усовершенствованием и карьерой, могут больше времени уделять хобби и увлечениям.
"Безусловно, такие женщины могут полностью самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Они сами решают, какими хобби хотят заняться и как проведут выходные. Им не нужно подстраиваться под спутника жизни и считаться с его желаниями, — подчеркнул эксперт.
Однако при успешной карьере совсем не стоит ставить крест на личной жизни. Не нужно отказываться от свиданий и общения с мужчинами, которые проявляют к вам интерес, отметил Крупин. При этом крайне важно прислушиваться к собственным ощущениям и не обманывать себя, если человек не нравится.
"В случае если женщина видит повторяющийся сценарий в своих отношениях, то нужно обратиться к психологу и проработать свои проблемы", — добавил эксперт.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о пяти самых распространённых привычках, которые заставляют вас жить без кавалера и не дают наслаждаться жизнью. Среди таких, например, страх перемен или нежелание идти на уступки. Подробнее — в нашем материале.
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