В День одиноких работающих девушек психолог раскрыл плюсы такого образа жизни

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин. Причём, как считает психолог Владимир Крупин, дамы, ведущие такой образ жизни, имеют массу преимуществ. В беседе с "Вечерней Москвой" он раскрыл все плюсы, а также не забыл упомянуть и о личном счастье.

По мнению психолога, такие девушки чувствуют себя самостоятельными, могут грамотно распоряжаться временем и не отвлекаться от личностного развития. Эти представительницы прекрасного пола полностью заняты своим усовершенствованием и карьерой, могут больше времени уделять хобби и увлечениям.

"Безусловно, такие женщины могут полностью самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Они сами решают, какими хобби хотят заняться и как проведут выходные. Им не нужно подстраиваться под спутника жизни и считаться с его желаниями, — подчеркнул эксперт.

Однако при успешной карьере совсем не стоит ставить крест на личной жизни. Не нужно отказываться от свиданий и общения с мужчинами, которые проявляют к вам интерес, отметил Крупин. При этом крайне важно прислушиваться к собственным ощущениям и не обманывать себя, если человек не нравится.

"В случае если женщина видит повторяющийся сценарий в своих отношениях, то нужно обратиться к психологу и проработать свои проблемы", — добавил эксперт.