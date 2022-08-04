Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Для обеспечения здоровья президента РФ Владимира Путина будут приняты все необходимы меры. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ревакцинации главы государства от ковида.

"Всё, что положено, естественно, будет сделано", — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что пока не знает, сделал ли Путин очередную прививку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о работе Кремля в условиях пандемии коронавируса. Видео © LIFE

По словам Пескова, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдёт в активную фазу. "Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", — рассказал он о возможных переменах в работе Кремля.