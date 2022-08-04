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4 августа, 15:15

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Песков: Для обеспечения здоровья Путина будут приняты все необходимые меры

Для обеспечения здоровья президента РФ Владимира Путина будут приняты все необходимы меры. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ревакцинации главы государства от ковида.

"Всё, что положено, естественно, будет сделано", — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что пока не знает, сделал ли Путин очередную прививку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о работе Кремля в условиях пандемии коронавируса. Видео © LIFE

По словам Пескова, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдёт в активную фазу.

"Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", — рассказал он о возможных переменах в работе Кремля.

Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"

Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом из-за "омикрона". В ведомстве рекомендуют избегать контактов с людьми при плохом самочувствии, даже при отрицательном тесте на коронавирус. В Кремле заявили, что возвращение к обязательной вакцинации от коронавируса в настоящий момент не планируется.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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