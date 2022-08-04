Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Песков: Для обеспечения здоровья Путина будут приняты все необходимые меры
Для обеспечения здоровья президента РФ Владимира Путина будут приняты все необходимы меры. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ревакцинации главы государства от ковида.
"Всё, что положено, естественно, будет сделано", — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что пока не знает, сделал ли Путин очередную прививку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о работе Кремля в условиях пандемии коронавируса. Видео © LIFE
По словам Пескова, Москва готова к любому развитию событий, даже если пандемия вновь войдёт в активную фазу.
"Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", — рассказал он о возможных переменах в работе Кремля.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом из-за "омикрона". В ведомстве рекомендуют избегать контактов с людьми при плохом самочувствии, даже при отрицательном тесте на коронавирус. В Кремле заявили, что возвращение к обязательной вакцинации от коронавируса в настоящий момент не планируется.
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