Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с быстрым распространением штамма "омикрон" надвигающейся войной, а вакцинацию от ковида — добром, которое можно сделать себе и своим близким.

"Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны", — отметил представитель Кремля.