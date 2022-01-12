Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"
Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с распространением штамма "омикрон".
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с быстрым распространением штамма "омикрон" надвигающейся войной, а вакцинацию от ковида — добром, которое можно сделать себе и своим близким.
"Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, в ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.
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