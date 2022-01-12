Учёные: Глина для кошачьих лотков поможет замедлить глобальное потепление
Авторы исследования считают, что нужно использовать это открытие для уменьшения выбросов на фермах с крупным рогатым скотом и угольных шахтах.
Фото © Shutterstock
Входящий в состав наполнителей для кошачьих туалетов цеолит (глиняный абсорбент) способен впитывать метан, сообщается на сайте Массачусетского технологического института в США. Именно этот газ считается ускоряющим глобальное потепление. Его сокращение в воздухе должно помочь в вопросе экологии.
В ходе эксперимента исследователи обработали абсорбент медью. В результате получилось вещество, которое вытягивает из воздуха метан и превращает его в углекислый газ. Последний, к слову, также вреден в планетарных масштабах, но всё же удерживает тепло в атмосфере в 80 раз слабее.
Это неожиданное открытие может использоваться в практических целях, чтобы замедлить глобальное потепление, уверяют учёные. Технологию поглощения опасного газа можно внедрить на фермах с крупным рогатым скотом, а также на угольных шахтах. Там фиксируется наибольшее количество выбросов метана.
Ранее Лайф писал, что мировому сообществу в ближайшие десять лет придётся выделить от шести до десяти триллионов долларов на преодоление последствий климатического кризиса.
Комментариев: 0