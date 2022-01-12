Учёные: Глина для кошачьих лотков поможет замедлить глобальное потепление

Входящий в состав наполнителей для кошачьих туалетов цеолит (глиняный абсорбент) способен впитывать метан, сообщается на сайте Массачусетского технологического института в США. Именно этот газ считается ускоряющим глобальное потепление. Его сокращение в воздухе должно помочь в вопросе экологии.

В ходе эксперимента исследователи обработали абсорбент медью. В результате получилось вещество, которое вытягивает из воздуха метан и превращает его в углекислый газ. Последний, к слову, также вреден в планетарных масштабах, но всё же удерживает тепло в атмосфере в 80 раз слабее.

Это неожиданное открытие может использоваться в практических целях, чтобы замедлить глобальное потепление, уверяют учёные. Технологию поглощения опасного газа можно внедрить на фермах с крупным рогатым скотом, а также на угольных шахтах. Там фиксируется наибольшее количество выбросов метана.