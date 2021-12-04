Глава МВФ Георгиева оценила затраты на борьбу с климатическим кризисом в $10 трлн

Мировому сообществу в ближайшие десять лет придётся выделить от шести до десяти триллионов долларов на преодоление последствий климатического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что сейчас нужны уже не миллиарды, а триллионы долларов. По словам Георгиевой, МВФ занимается климатическим вопросом, поскольку он представляется важным для членов организации.

"Я не думаю, что сегодня найдётся много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение", — сказала Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.