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Глава МВФ Георгиева оценила затраты на борьбу с климатическим кризисом в $10 трлн

Эта проблема, по её словам, имеет макрокритическое значение для стабильности экономики.

4 декабря, 00:31
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Мировому сообществу в ближайшие десять лет придётся выделить от шести до десяти триллионов долларов на преодоление последствий климатического кризиса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что сейчас нужны уже не миллиарды, а триллионы долларов. По словам Георгиевой, МВФ занимается климатическим вопросом, поскольку он представляется важным для членов организации.

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"Я не думаю, что сегодня найдётся много людей, которые считают, что изменение климата не имеет макрокритического значения для экономической стабильности, роста и занятости. Оно имеет значение", — сказала Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Ранее учёные из Кембриджа рассказали, как изменится внешность людей из-за глобального потепления. По мнению исследователей, перемены ждут в том числе и мозг: у обитателей Земли начнутся проблемы с обучением, памятью и речью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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