Lamborghini за 20 млн рублей столкнулся с такси в центре Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus и машины такси KIA. Кадры с места аварии появились в распоряжении Лайфа.

Инцидент случился в ночь на 4 декабря на Новом Арбате. По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель такси. У дорогой иномарки отлетело минимум одно колесо, также имеются серьёзные повреждения машины в районе передней фары.

Стоимость автомобиля Lamborghini Urus 2019 года составляет около 20–25 миллионов рублей. Кто находился за рулём, пока не известно.