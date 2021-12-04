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Lamborghini за 20 млн рублей столкнулся с такси в центре Москвы

ДТП произошло на Новом Арбате. В результате пострадал один человек.

4 декабря, 00:03

Фото © LIFE

Lamborghini за 20 млн рублей столкнулся с такси в центре Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus и машины такси KIA. Кадры с места аварии появились в распоряжении Лайфа.

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Инцидент случился в ночь на 4 декабря на Новом Арбате. По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель такси. У дорогой иномарки отлетело минимум одно колесо, также имеются серьёзные повреждения машины в районе передней фары.

Стоимость автомобиля Lamborghini Urus 2019 года составляет около 20–25 миллионов рублей. Кто находился за рулём, пока не известно.

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Ранее в Петербурге сгорел автомобиль местного бизнесмена. Машина была оформлена на его дочь. Предприниматель уверен, что авто подожгли по причине его профессиональной деятельности.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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