Lamborghini за 20 млн рублей столкнулся с такси в центре Москвы
ДТП произошло на Новом Арбате. В результате пострадал один человек.
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В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini Urus и машины такси KIA. Кадры с места аварии появились в распоряжении Лайфа.
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Инцидент случился в ночь на 4 декабря на Новом Арбате. По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель такси. У дорогой иномарки отлетело минимум одно колесо, также имеются серьёзные повреждения машины в районе передней фары.
Стоимость автомобиля Lamborghini Urus 2019 года составляет около 20–25 миллионов рублей. Кто находился за рулём, пока не известно.
Ранее в Петербурге сгорел автомобиль местного бизнесмена. Машина была оформлена на его дочь. Предприниматель уверен, что авто подожгли по причине его профессиональной деятельности.
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