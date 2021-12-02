Женщина-инспектор стрельбой остановила 16-летнего парня, сбившего полицейского в Волжском

Погоня со стрельбой за 16-летним парнем в Волжском. Видео © УМВД РФ по Волгоградской области

Погоня со стрельбой произошла в Волжском, Волгоградская область, где сразу две патрульные машины пытались остановить 16-летнего парня, который был за рулём легковушки. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

Всё произошло 1 декабря, когда на улице Пушкина сотрудники ДПС заметили полностью тонированную машину, а водитель не остановился на законное требование и попытался скрыться. На представленных кадрах видно, что лихач, совершая опасные манёвры, пытается оторваться от преследования. Тогда инспектор приняла решение открыть огонь из табельного оружия. Она произвела предупредительные выстрелы в воздух, а затем прицельные по колёсам. Несмотря на повреждения шин, водитель уехал в загородную местность, где наехал на правоохранителя и въехал в патрульную машину.

Когда легковушка парня окончательно остановилась, он и его пассажир попытались сбежать, но были задержаны. В результате всех действий никто не пострадал. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Также на него составлены административные протоколы из-за нарушений правил дорожного движения.