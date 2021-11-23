В Москве школьник-наркокурьер на авто каршеринга сбил полицейского

В Москве школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского. Видео © Telegram / SHOT

В Москве 17-летний школьник сбил полицейского, находясь за рулём автомобиля каршеринга. В машине правоохранители нашли 20 граммов наркотиков, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что юноша, который учится в девятом классе, решил подработать и стал наркокурьером. В очередной раз, когда ему надо было доставить "заказ", он арендовал машину сервиса "Белка-кар", воспользовавшись левым аккаунтом. По данным телеграм-канала, с собой у юноши было 200 граммов амфетамина, расфасованных по нескольким пакетам.

В определённый момент на пути подростка оказался патруль инспекторов, которые, увидев за рулём школьника, решили проверить документы. Однако молодой человек решил по-другому — он выжал газ и наехал на сотрудника, который отлетел от удара. Патрульные начали погоню.

После этого несовершеннолетний попытался скрыться, но на улице Хабаровской вылетел на встречку, не справился с управлением из-за гололёда и врезался в BMW. Поняв, что машина дальше не поедет, подросток выскочил из автомобиля и безуспешно попытался удрать от правоохранителей.

Подростка задержали. Против него возбудили два уголовных дела — за применение насилия в отношении представителя власти и за распространение наркотиков.