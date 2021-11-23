"Человек удивительной энергии и юмора": Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами
Артиста захоронят на Миусском кладбище рядом с его женой, которая скончалась от онкологии 12 лет назад. В браке супруги счастливо прожили целых 30 лет.
Скриншот © LIFE
Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE
Знаменитого актёра театра и кино, театрального педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося от последствий ковида, после панихиды проводили аплодисментами. У учебного театра ГИТИСа собрались десятки человек, среди которых коллеги, родственники, ученики, друзья, поклонники артиста и журналисты.
Под аплодисменты гроб Гаркалина погрузили в автомобиль, который доставит тело народного артиста РФ на Миусское кладбище. Там состоится отпевание, после актёра захоронят рядом с его женой, которая скончалась от онкологии 12 лет назад. В браке супруги счастливо прожили целых 30 лет.
"Думаю, там он уже устроил танцы с саблями": Ученики и коллеги пришли проститься с Валерием Гаркалиным
На прощании присутствовал, в частности, режиссёр Игорь Угольников. Вспоминая Гаркалина в беседе с журналистами, он назвал актёра человеком удивительной энергии и юмора, солнечным.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.
Комментариев: 0