НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Человек удивительной энергии и юмора": Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами

Артиста захоронят на Миусском кладбище рядом с его женой, которая скончалась от онкологии 12 лет назад. В браке супруги счастливо прожили целых 30 лет.

23 ноября, 11:02

Скриншот © LIFE

Валерия Гаркалина проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE

Знаменитого актёра театра и кино, театрального педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося от последствий ковида, после панихиды проводили аплодисментами. У учебного театра ГИТИСа собрались десятки человек, среди которых коллеги, родственники, ученики, друзья, поклонники артиста и журналисты.

Под аплодисменты гроб Гаркалина погрузили в автомобиль, который доставит тело народного артиста РФ на Миусское кладбище. Там состоится отпевание, после актёра захоронят рядом с его женой, которая скончалась от онкологии 12 лет назад. В браке супруги счастливо прожили целых 30 лет.

"Думаю, там он уже устроил танцы с саблями": Ученики и коллеги пришли проститься с Валерием Гаркалиным

"Думаю, там он уже устроил танцы с саблями": Ученики и коллеги пришли проститься с Валерием Гаркалиным

На прощании присутствовал, в частности, режиссёр Игорь Угольников. Вспоминая Гаркалина в беседе с журналистами, он назвал актёра человеком удивительной энергии и юмора, солнечным.

Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.

"У артиста нет шансов": Стало известно о последних сутках Гаркалина перед смертью и страшном прогнозе врачей

"У артиста нет шансов": Стало известно о последних сутках Гаркалина перед смертью и страшном прогнозе врачей

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1