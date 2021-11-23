Знаменитого актёра театра и кино, театрального педагога Валерия Гаркалина, скончавшегося от последствий ковида, после панихиды проводили аплодисментами. У учебного театра ГИТИСа собрались десятки человек, среди которых коллеги, родственники, ученики, друзья, поклонники артиста и журналисты.

Под аплодисменты гроб Гаркалина погрузили в автомобиль, который доставит тело народного артиста РФ на Миусское кладбище. Там состоится отпевание, после актёра захоронят рядом с его женой, которая скончалась от онкологии 12 лет назад. В браке супруги счастливо прожили целых 30 лет.