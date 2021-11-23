"Думаю, там он уже устроил танцы с саблями": Ученики и коллеги пришли проститься с Валерием Гаркалиным
Церемония проходит в учебном театре ГИТИСа. Позднее сегодня на Миусском кладбище состоится отпевание и захоронение артиста.
Фото © LIFE
Ученики и коллеги Валерия Гаркалина пришли проститься с актёром. Видео © LIFE
Ученики, коллеги и близкие актёра театра и кино, театрального педагога Валерия Гаркалина пришли проститься с народным артистом РФ. Корреспонденту Лайфа удалось пообщаться с теми, кто решил сегодня отдать дань уважения кумиру миллионов.
"Он постоянно шутил про смерть. После того как Катя (супруга артиста Екатерина Гаркалина. — Прим. Лайфа) ушла, он не очень-то и хотел жить. Он говорил об этом, конечно, всё время в шутку и обращался со смертью тоже в шутку. В итоге, я думаю, что он её, смерть, победит. Я думаю, там он уже устроил танцы с саблями. Мне кажется, они там сидят с Беллой Ахмадулиной, Шекспиром, [Славомиром] Мрожеком шутят и выпивают", — поделился с Лайфом преподаватель ГИТИСа Алексей Марков.
Ученица первого выпуска Гаркалина Зульфия Ильясова, в свою очередь, отметила, что запомнит мастера весёлым и интересным. По её словам, студенты очень любили актёра и старались быть на него похожими. Воспоминаниями об артисте поделился и его коллега Андрей Бутин, с которым они работали на одной сцене.
"Есть такое понятие "умный актёр". Он умный актёр, играл большие роли. И это, наверное, редко всё-таки встречается. <...> Умер большой, светлый человек. Обидно, что ушёл рано", — сказал Бутин.
Он также вспомнил совместный опыт работы с Гаркалиным, отметив, что это было "что-то за гранью" и артист просто "летал по сцене".
Напомним, что прощание проходит в учебном театре ГИТИСа по адресу Большой Гнездниковский переулок, 10. А в 15:00 на Миусском кладбище состоятся отпевание и захоронение Гаркалина.
Как сообщал Лайф, артист попал в ковидную больницу 2 октября, но уже 6 октября его перевели в реанимацию. Ещё спустя несколько дней актёра подключили к аппарату ЭКМО, после чего его состояние начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у актёра. Утром 20 ноября Валерия Гаркалина не стало.
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