Ученики и коллеги Валерия Гаркалина пришли проститься с актёром. Видео © LIFE

Ученики, коллеги и близкие актёра театра и кино, театрального педагога Валерия Гаркалина пришли проститься с народным артистом РФ. Корреспонденту Лайфа удалось пообщаться с теми, кто решил сегодня отдать дань уважения кумиру миллионов.

"Он постоянно шутил про смерть. После того как Катя (супруга артиста Екатерина Гаркалина. — Прим. Лайфа) ушла, он не очень-то и хотел жить. Он говорил об этом, конечно, всё время в шутку и обращался со смертью тоже в шутку. В итоге, я думаю, что он её, смерть, победит. Я думаю, там он уже устроил танцы с саблями. Мне кажется, они там сидят с Беллой Ахмадулиной, Шекспиром, [Славомиром] Мрожеком шутят и выпивают", — поделился с Лайфом преподаватель ГИТИСа Алексей Марков.















Ученица первого выпуска Гаркалина Зульфия Ильясова, в свою очередь, отметила, что запомнит мастера весёлым и интересным. По её словам, студенты очень любили актёра и старались быть на него похожими. Воспоминаниями об артисте поделился и его коллега Андрей Бутин, с которым они работали на одной сцене.

"Есть такое понятие "умный актёр". Он умный актёр, играл большие роли. И это, наверное, редко всё-таки встречается. <...> Умер большой, светлый человек. Обидно, что ушёл рано", — сказал Бутин.