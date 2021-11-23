Аргентинский врач, журналист и писатель Нельсон Кастро рассказал, что легендарного форварда Диего Марадону похоронили без сердца. Об этом сообщает Marca.

По его словам, группа болельщиков аргентинского клуба "Химнасия Ла-Плата" планировала украсть сердце Марадоны из могилы. Получив данную информацию, врачи перед похоронами извлекли орган из тела спортсмена. Также Кастро отметил, что сердце было необходимо, чтобы определить причину смерти Марадоны.

"Его сердце весило 500 граммов, оно было очень большим. Обычно оно весит 300 граммов. Да, у спортсменов сердце обычно больше, чем у представителей других профессий, но тут ещё дело в сердечной недостаточности", — заявил врач.