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Кубинка обвинила Марадону в изнасиловании 20-летней давности

Женщина утверждает, что спортсмен был жесток с ней, употреблял наркотики и выпивал.

20 ноября, 06:49
<p>Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett</p>

Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett

37-летняя кубинка Мавис Альварес обвинила скончавшегося в прошлом году знаменитого футболиста Диего Марадону в изнасиловании. Об этом пишет аргентинская газета Infobae.

После заявления Альварес о том, что в возрасте 16 лет она провела два месяца с Марадоной, аргентинский суд начал слушания по делу о торговле людьми. Женщина рассказала, что познакомилась с известным спортсменом 20 лет назад на Кубе, где футболист лечился от наркозависимости.

"Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и [Диего Марадона] не хотел ей открывать <...> Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной", — рассказала Альварес.

Женщина рассказала, что он неоднократно был чересчур жесток с ней: бил, когда та брала его телефон, и таскал за волосы за случайные проступки. Также Альварес утверждает, что в компании Марадоны она начала принимать наркотики и употреблять алкоголь. Иск о торговле людьми был подан против нескольких человек из окружения футболиста. По словам Альварес, все они были свидетелями жестокости Марадоны, но никогда ничего не делали.

Семь человек обвинили в умышленном убийстве Марадоны

Семь человек обвинили в умышленном убийстве Марадоны

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. При этом дочери футболиста Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его лечащий врач Леопольдо Луке. Нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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