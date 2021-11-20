Кубинка обвинила Марадону в изнасиловании 20-летней давности

37-летняя кубинка Мавис Альварес обвинила скончавшегося в прошлом году знаменитого футболиста Диего Марадону в изнасиловании. Об этом пишет аргентинская газета Infobae.

После заявления Альварес о том, что в возрасте 16 лет она провела два месяца с Марадоной, аргентинский суд начал слушания по делу о торговле людьми. Женщина рассказала, что познакомилась с известным спортсменом 20 лет назад на Кубе, где футболист лечился от наркозависимости.

"Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и [Диего Марадона] не хотел ей открывать <...> Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной", — рассказала Альварес.

Женщина рассказала, что он неоднократно был чересчур жесток с ней: бил, когда та брала его телефон, и таскал за волосы за случайные проступки. Также Альварес утверждает, что в компании Марадоны она начала принимать наркотики и употреблять алкоголь. Иск о торговле людьми был подан против нескольких человек из окружения футболиста. По словам Альварес, все они были свидетелями жестокости Марадоны, но никогда ничего не делали.