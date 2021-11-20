Кубинка обвинила Марадону в изнасиловании 20-летней давности
Женщина утверждает, что спортсмен был жесток с ней, употреблял наркотики и выпивал.
Фото © ТАСС / PA / Martin Rickett
37-летняя кубинка Мавис Альварес обвинила скончавшегося в прошлом году знаменитого футболиста Диего Марадону в изнасиловании. Об этом пишет аргентинская газета Infobae.
После заявления Альварес о том, что в возрасте 16 лет она провела два месяца с Марадоной, аргентинский суд начал слушания по делу о торговле людьми. Женщина рассказала, что познакомилась с известным спортсменом 20 лет назад на Кубе, где футболист лечился от наркозависимости.
"Мама пришла проведать меня, когда мы были в Гаване, и [Диего Марадона] не хотел ей открывать <...> Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала и ничего не сказала, и надругался надо мной", — рассказала Альварес.
Женщина рассказала, что он неоднократно был чересчур жесток с ней: бил, когда та брала его телефон, и таскал за волосы за случайные проступки. Также Альварес утверждает, что в компании Марадоны она начала принимать наркотики и употреблять алкоголь. Иск о торговле людьми был подан против нескольких человек из окружения футболиста. По словам Альварес, все они были свидетелями жестокости Марадоны, но никогда ничего не делали.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. При этом дочери футболиста Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его лечащий врач Леопольдо Луке. Нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.
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