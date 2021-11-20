Сбой серверов Tesla заблокировал часть электромобилей
Глава компании Илон Маск сообщил, что специалисты уже занимаются проблемой.
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Накануне некоторые владельцы электрокаров Tesla столкнулись с неприятной неожиданностью: из-за сбоя серверов они не смогли разблокировать двери и попасть в машину.
Как пишет NBC, за день были зафиксированы десятки подобных жалоб. В основном автовладельцы видели ошибку на экране своего смартфона. Одному из пользователей глава компании Tesla Илон Маск ответил лично в "Твиттере", написав, что специалисты уже занимаются проблемой.
Отмечается, что владельцы электрокаров всё чаще переживают за свои машины. Основным поводом для беспокойства становятся как раз такие технические сбои, в результате которых их автомобиль может превратиться в "кирпич".
Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов. Новых высот он достиг благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Впрочем, недавно предприниматель поднял вопрос о продаже ценных бумаг, устроив голосование в "Твиттере". Пользователи проголосовали за продажу, и Маск выполнил обещание.
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