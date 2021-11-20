Сбой серверов Tesla заблокировал часть электромобилей

Накануне некоторые владельцы электрокаров Tesla столкнулись с неприятной неожиданностью: из-за сбоя серверов они не смогли разблокировать двери и попасть в машину.

Как пишет NBC, за день были зафиксированы десятки подобных жалоб. В основном автовладельцы видели ошибку на экране своего смартфона. Одному из пользователей глава компании Tesla Илон Маск ответил лично в "Твиттере", написав, что специалисты уже занимаются проблемой.