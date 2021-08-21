Tesla сравнила стоимость владения электрокаром и машиной на бензине

Как следует из документа (pdf-файл), на дистанции около 100 тысяч километров автомобиль Camry оказался выгоднее остальных. Tesla на второй позиции. Каждые 1,6 километра обойдутся в 37 и 40 рублей (по нынешнему курсу доллара) соответственно. Однако через пять лет или при превышении показателя в 100 тысяч километров машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль, полагают в Tesla.