Tesla сравнила стоимость владения электрокаром и машиной на бензине
Чем старше электромобиль и чем больше у него пробега, тем дешевле им владеть.
Фото © Pixabay
Американская компания Tesla сравнила стоимость владения электрокаром и автомобилем на бензиновом двигателе. Расчёт опубликовали на сайте автопроизводителя. Объектом сравнения стали Tesla Model 3 SR+, Toyota Camry и BMW 3.
Как следует из документа (pdf-файл), на дистанции около 100 тысяч километров автомобиль Camry оказался выгоднее остальных. Tesla на второй позиции. Каждые 1,6 километра обойдутся в 37 и 40 рублей (по нынешнему курсу доллара) соответственно. Однако через пять лет или при превышении показателя в 100 тысяч километров машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль, полагают в Tesla.
"Эксплуатационные расходы на весь срок службы электромобилей ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии, а остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остаётся исключительно высокой", — подытожили специалисты компании.
Ранее россиянам предложили компенсировать до 625 тысяч рублей при покупке электромобилей. Также в России прорабатывается вопрос о создании "быстрых" зарядных станций для отечественных электрокаров.
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