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    Tesla сравнила стоимость владения электрокаром и машиной на бензине

    Чем старше электромобиль и чем больше у него пробега, тем дешевле им владеть.

    21 августа, 03:43
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Американская компания Tesla сравнила стоимость владения электрокаром и автомобилем на бензиновом двигателе. Расчёт опубликовали на сайте автопроизводителя. Объектом сравнения стали Tesla Model 3 SR+, Toyota Camry и BMW 3.

    Как следует из документа (pdf-файл), на дистанции около 100 тысяч километров автомобиль Camry оказался выгоднее остальных. Tesla на второй позиции. Каждые 1,6 километра обойдутся в 37 и 40 рублей (по нынешнему курсу доллара) соответственно. Однако через пять лет или при превышении показателя в 100 тысяч километров машина на электрической тяге становится выгоднее в обслуживании, чем традиционный автомобиль, полагают в Tesla.

    "Эксплуатационные расходы на весь срок службы электромобилей ниже, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, из-за более низких затрат на техническое обслуживание и дешёвой электроэнергии, а остаточная стоимость подержанных автомобилей Tesla остаётся исключительно высокой", — подытожили специалисты компании.

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    Ранее россиянам предложили компенсировать до 625 тысяч рублей при покупке электромобилей. Также в России прорабатывается вопрос о создании "быстрых" зарядных станций для отечественных электрокаров.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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