Сбер представил прототип автономного беспилотного электромобиля ФЛИП. Видео © Пресс-служба Сбербанка

Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип беспилотного автомобиля под названием ФЛИП, который, вероятно, станет прообразом для такси будущего. Как отметили в компании, машина отвечает пятому уровню автономности — у прототипа нет руля, как и места для водителя в целом.

Транспортное средство приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Как заявляют разработчики, компоновка позволяет использовать также газ и водород в качестве источника энергии. Габариты ФЛИПа составляют 3,62 метра на 1,95 метра. Однако из-за отсутствия систем управления для водителя салон на 40% больше, чем в обычной легковушке. Это позволяет разместиться там шестерым пассажирам.

"Ноу-хау компании — компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля", — рассказали в SberAutoTech.







Беспилотный автомобиль будет поддерживать сервисы, разработанные Сбером. Речь идёт о навигаторе 2ГИС, музыкальном приложении "Сберзвук", онлайн-кинотеатре Okko, виртуальном помощнике "Салют" и распознавании лиц пассажиров.

На данный момент SberAutoTech проводит дополнительные тесты беспилотника на закрытых территориях. Предполагается, что компания впервые представит автомобиль на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 2 по 5 июня.