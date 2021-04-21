Немецкое качество: назван лучший автомобиль 2021 года

Международное жюри World Car Awards назвало лучший автомобиль 2021 года. Им стал электрический хетчбэк Volkswagen ID.4. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль в истории конкурса завоевал эту престижную награду!", — сказано в сообщении организаторов премии в "Твиттере".

При этом основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Так, победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очка соответственно.

Вместе с тем авто Honda E завоевало титул "Лучший городской автомобиль — 2021", Porsche 911 Turbo был признан "самым производительным", Mercedes-Benz S-Class — "самым роскошным", а награда за дизайн досталась Land Rover Defender.

Кстати, по итогам прошлого года лучшим автомобилем по версии World Car Awards стал Kia Telluride.

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