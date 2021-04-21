Немецкое качество: назван лучший автомобиль 2021 года
Основными его конкурентами стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E.
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Международное жюри World Car Awards назвало лучший автомобиль 2021 года. Им стал электрический хетчбэк Volkswagen ID.4. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.
"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль в истории конкурса завоевал эту престижную награду!", — сказано в сообщении организаторов премии в "Твиттере".
При этом основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Так, победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очка соответственно.
Вместе с тем авто Honda E завоевало титул "Лучший городской автомобиль — 2021", Porsche 911 Turbo был признан "самым производительным", Mercedes-Benz S-Class — "самым роскошным", а награда за дизайн досталась Land Rover Defender.
Кстати, по итогам прошлого года лучшим автомобилем по версии World Car Awards стал Kia Telluride.
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