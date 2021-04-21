Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Немецкое качество: назван лучший автомобиль 2021 года

Основными его конкурентами стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E.

21 апреля 2021, 10:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Международное жюри World Car Awards назвало лучший автомобиль 2021 года. Им стал электрический хетчбэк Volkswagen ID.4. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

"Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль в истории конкурса завоевал эту престижную награду!", — сказано в сообщении организаторов премии в "Твиттере".

КIA представила обновлённый Cerato: электроника новая, двигатели старые

КIA представила обновлённый Cerato: электроника новая, двигатели старые

При этом основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Так, победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742 очка соответственно.

Вместе с тем авто Honda E завоевало титул "Лучший городской автомобиль — 2021", Porsche 911 Turbo был признан "самым производительным", Mercedes-Benz S-Class — "самым роскошным", а награда за дизайн досталась Land Rover Defender.

Hyundai представила свой первый серийный пикап — видео

Hyundai представила свой первый серийный пикап — видео

Кстати, по итогам прошлого года лучшим автомобилем по версии World Car Awards стал Kia Telluride.

Ранее Лайф назвал 10 автомобилей среднего класса, по которым скучают россияне. Некоторые из них всё ещё можно купить на "Авто.ру" или "Авито", но за достойным экземпляром придётся погоняться.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

КIA представила обновлённый Cerato: электроника новая, двигатели старые

сегодня в 02:47

Главархив обнародовал имена награждённых медалью "За оборону Москвы"

вчера в 06:46

Соблюдать дистанцию и не разгоняться: автоэксперт дал советы по безопасному вождению в дождь

вчера в 18:48

"Именно этого ждали граждане нашей страны": Матвиенко высоко оценила социальную направленность послания Путина

сегодня в 11:45

Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения

сегодня в 11:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1