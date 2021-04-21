КIA представила обновлённый Cerato: электроника новая, двигатели старые

Компания КIA презентовала обновлённый седан K3, который российским автолюбителям известен под названием Cerato. Салон почти не поменялся. Автомобиль по-прежнему имеет аналоговые приборы и простую аудиосистему. Авто оснащено мультимедийной системой с широкоформатным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и экраном цифровой приборной панели такого же размера.

Силовые агрегаты остались прежними. Базовый седан оснащён атмосферным мотором 1.6. Хетчбэк КIA K3 GT обладает 1.6-литровым турбомотором и семиступенчатым преселективным "роботом", плюс у такого автомобиля сзади находится многорычажная подвеска вместо штатной "балки".

Переднюю часть обновлённого KIA K3 отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединённые с широкой решёткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрёл спортивный облик.

Добавим, что новая модель КIA приобрела электрический стояночный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя, а также электронные системы-помощники, которые, например, могут остановить транспортное средство перед велосипедистом либо предотвратить столкновение при парковке задним ходом.

Ранее были названы российские цены на минивэн KIA Carnival нового поколения. Его стоимость варьируется от 2 599 900 до 3 579 900 рублей, модель представлена как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

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