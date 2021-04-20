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Илон Маск раскрыл подробности гибели двух людей в электромобиле Tesla

Функции полного автономного вождения на конкретной машине нет, утверждает бизнесмен.

20 апреля 2021, 04:35
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал ДТП с участием электромобиля своей компании в штате Техас, где погибло два человека. В защиту машины миллиардер заявил, что в момент аварии автопилот включён не был.

"Автопилот в момент аварии на разбившейся в Техасе Tesla включён не был, а функции полного автономного вождения на конкретном автомобиле и вовсе нет", написал бизнесмен в "Твиттере".

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Ранее СМИ сообщили, что 17 апреля в США в штате Техас электромобиль Tesla на автопилоте устроил ДТП с двумя погибшими. Машина на высокой скорости врезалась в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелась.

Авторы
Юлия Коновалова

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