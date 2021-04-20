Илон Маск раскрыл подробности гибели двух людей в электромобиле Tesla
Функции полного автономного вождения на конкретной машине нет, утверждает бизнесмен.
Фото © ТАСС / DPA
Основатель Tesla Илон Маск прокомментировал ДТП с участием электромобиля своей компании в штате Техас, где погибло два человека. В защиту машины миллиардер заявил, что в момент аварии автопилот включён не был.
"Автопилот в момент аварии на разбившейся в Техасе Tesla включён не был, а функции полного автономного вождения на конкретном автомобиле и вовсе нет", — написал бизнесмен в "Твиттере".
Ранее СМИ сообщили, что 17 апреля в США в штате Техас электромобиль Tesla на автопилоте устроил ДТП с двумя погибшими. Машина на высокой скорости врезалась в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелась.
Выбор редакции
"Кусок сердца оторвали": Житель Новочеркасска расплакался из-за покупки пива подросткам, погибшим в жутком ДТП
Влетел в дерево и сгорел дотла: электромобиль Tesla на автопилоте устроил ДТП с двумя погибшими
Байкерам рассказали о причинах высокой аварийности в начале мотосезона
Очевидцы — о взрыве газа и пожаре в доме под Нижним Новгородом: Пришлось выпрыгивать из окон
В ЦУМе с 21 апреля можно будет сделать прививку от коронавируса
Комментариев: 0