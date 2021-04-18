Влетел в дерево и сгорел дотла: электромобиль Tesla на автопилоте устроил ДТП с двумя погибшими
Умная машина на высокой скорости не смогла вписаться в поворот. Сидевшие внутри пассажиры оказались не в состоянии её остановить.
Фото © wsj.com
В США в штате Техас два человека погибли в результате аварии с электромобилем Tesla, который двигался на автопилоте. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис.
По данным источника, авария произошла к северу от города Хьюстон. В момент ДТП один из погибших сидел на пассажирском переднем сиденье, второй находился сзади, то есть за рулём никого не было, машина находилась в режиме автопилота.
"Предварительное расследование пока ещё не завершено, но указывает на то, что за рулём автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%", — заявил констебль полиции Марк Херман.
Отмечается, что авария случилась в субботу, 17 апреля. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся. Для ликвидации пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды, тушили огонь четыре часа.
Ранее Лайф писал о том, что пятеро подростков погибли в результате жуткой аварии в Ростовской области.
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