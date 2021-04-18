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Влетел в дерево и сгорел дотла: электромобиль Tesla на автопилоте устроил ДТП с двумя погибшими

Умная машина на высокой скорости не смогла вписаться в поворот. Сидевшие внутри пассажиры оказались не в состоянии её остановить.

18 апреля 2021, 21:09
<p>Фото © <a href="https://www.wsj.com/articles/fatal-tesla-crash-in-texas-believed-to-be-driverless-11618766363?mod=searchresults_pos1&page=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wsj.com</a></p>

Фото © wsj.com

В США в штате Техас два человека погибли в результате аварии с электромобилем Tesla, который двигался на автопилоте. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис.

По данным источника, авария произошла к северу от города Хьюстон. В момент ДТП один из погибших сидел на пассажирском переднем сиденье, второй находился сзади, то есть за рулём никого не было, машина находилась в режиме автопилота.

"Предварительное расследование пока ещё не завершено, но указывает на то, что за рулём автомобиля никого не было. Мы уверены в этом на 99%", — заявил констебль полиции Марк Херман.

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Отмечается, что авария случилась в субботу, 17 апреля. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся. Для ликвидации пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды, тушили огонь четыре часа.

Ранее Лайф писал о том, что пятеро подростков погибли в результате жуткой аварии в Ростовской области.

Авторы
Юлия Коновалова

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