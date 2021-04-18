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Выложили в ряд: россиян напугала цепочка из мёртвых лис и волков — видео

Некоторые из диких животных были задушены, другие — застрелены.

18 апреля 2021, 20:59

В районе хутора Молькино Краснодарского края перед местными жителями предстало ужасающее зрелище — десятки трупов лис и волков со следами крови на шерсти выложили на поляне в цепочку. По словам очевидцев, одних зверей застрелили, других — задушили.

Видео @ ТелетайпКраснодараChat

"Кто это? Волк? Лисы! Не подходи! Какой-то отстрел был?" говорит ребёнку голос очевидца за кадром.

Пока не выяснены настоящие причины произошедшего. Комментариев от надзорных органов и правоохранителей на данный момент не поступало. Местные жители подозревают, что это был отстрел диких зверей.

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Ранее Лайф рассказывал, что очевидцами в Воронежской области в Черепашьем озере были обнаружены десятки мёртвых черепах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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