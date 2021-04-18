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Экономист раскрыл планы США сделать доллар по 125 рублей

Давление на российскую валюту, по словам эксперта, — давно намеченная Вашингтоном задача.

18 апреля 2021, 20:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура раскрыл планы США по подрыву рубля. По его словам, действия американских властей наглядно подтверждают давно намеченные в Вашингтоне задачи. Эксперт не уточняет, в какие сроки, но чётко обозначает тенденцию курса.

"Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом — по 95, а там уже — 125 и дальше", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

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Специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев не склонен в давлении на рубль видеть влияние американских санкций. Он отмечает, что колебания предельны и обрушения не будет. По его мнению, отклонения национальной валюты от курса обусловлены не только внешними факторами, но и тем, что в России "немного разыгралась инфляция".

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Ранее эксперт инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил о том, что стабилизация, или "второе дыхание", придёт к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам — как мнимым, так и реальным. По его мнению, твёрдый курс рубля к доллару с учётом ситуации в экономике и на товарных рынках — 70 рублей за доллар. При спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года, предполагает эксперт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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