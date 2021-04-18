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Экономист рассказал, когда у рубля откроется "второе дыхание"

На российскую валюту влияют как изменения на международном валютном рынке, так и политические отношения между странами.

18 апреля 2021, 04:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стабилизация, или "второе дыхание", придёт к рублю лишь после адаптации к санкционным угрозам — как мнимым, так и реальным. Пока же геополитический дисконт в рубле гораздо выше, чем 5%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС. Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По мнению Зельцера, твёрдый курс рубля к доллару с учётом ситуации в экономике и на товарных рынках 70 рублей за доллар. Однако на рубль влияют как изменения на международном валютном рынке, так и политические отношения между странами, причём геополитика задаёт движение вектора на фоне относительно благоприятной общеэкономической ситуации, пояснил эксперт.

"Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются", — уточнил специалист.

Давать оценку и строить прогнозы в условиях нестабильной экономики и многочисленных санкций не так просто, тем не менее при спокойном внешнем фоне сильный рубль можно будет наблюдать осенью этого года, предполагает Зельцер.

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Авторы
Юлия Коновалова

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