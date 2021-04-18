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"Бульканье — и ни одного ответа": Лукашенко раскрыл детали разговора Путина с Байденом о перевороте в Белоруссии

На вопрос российского лидера об участии спецслужб США в подготовке путча его американский коллега не смог дать вразумительного ответа.

18 апреля 2021, 04:29
<p>Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС</p>

Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом поднимал вопрос об участии спецслужб США в подготовке переворота в Белоруссии. Ничего вразумительного в ответ российский лидер не услышал, рассказал глава республики Александр Лукашенко.

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"Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", — рассказал журналистам Лукашенко.

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Глава государства извинился за эмоциональность, объяснив это так: "Потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет".

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По словам Александра Лукашенко, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в Белоруссии военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. Известно, что на одной из встреч группировки Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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