"Бульканье — и ни одного ответа": Лукашенко раскрыл детали разговора Путина с Байденом о перевороте в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом поднимал вопрос об участии спецслужб США в подготовке переворота в Белоруссии. Ничего вразумительного в ответ российский лидер не услышал, рассказал глава республики Александр Лукашенко.

"Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл", — рассказал журналистам Лукашенко.

Глава государства извинился за эмоциональность, объяснив это так: "Потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет".

По словам Александра Лукашенко, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в Белоруссии военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. Известно, что на одной из встреч группировки Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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