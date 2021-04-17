"Задача № 1 — устранить главного": Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на видео
На записи слышно, что участники встречи обговаривают покушение на президента страны и блокировку Минска от внешних войск.
Видео © Телеграм-канал телеканала ОНТ
Обсуждение военного переворота в Белоруссии и покушение на президента страны Александра Лукашенко сняли на скрытую камеру. Среди заговорщиков — белорусский адвокат Юрий Зенкович. Запись размещена в телеграм-канале телеканала ОНТ.
"Задача № 1 у нас, получается, — устранить самого главного; задача № 2 — занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН", — говорит на кадрах Зенкович.
Участники встречи также планируют захватить несколько "символических зданий", в частности радиостанцию и телевидение, и зачитать обращение. А до этого готовившие переворот наметили блокировку подходов к Минску, "чтобы не могли подтянуть внешние войска".
Напомним, в данный момент Юрий Зенкович задержан. Вместе с ним в подготовке переворота подозревается и также арестован Александр Федута, бывший пресс-секретарь Александра Лукашенко. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь. В Москву он прибыл после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооружённых сил Белоруссии.
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