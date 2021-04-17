Самый толстый лабрадор России по кличке Хаммер сбросил 20 килограммов. Видео © LIFE

Когда-то Хаммер был признан самым толстым лабрадором России. В данный момент пёс всё ещё удерживает свой титул чемпиона в тяжёлом весе, однако благодаря усилиям своих хозяев делает большие шаги в сторону похудения. О том, как складывается жизнь собаки, они рассказали Лайфу.

Хаммер родился под счастливой звездой — прошлые хозяева планировали просто усыпить раскормленного ими питомца, однако ветеринары из Уфы убедили отдать его на реабилитацию в хорошие руки, с тех пор начался путь пса к выздоровлению.

Хозяйка Хаммера рассказала, что в данный момент пышный лабрадор сидит на специальной диете, которая помогает ему избавиться от лишнего веса.

"Процесс похудения уже давно запущен, поэтому нам достаточно обычного корма <...> Мы выяснили секрет — Хаммер свинка, ему нравится есть с пола, и только так он будет есть свою порцию. Порция, кстати, рассчитывается после консультации с ветеринарными врачами: учитывается вес нормальной собаки, примерно 40 кг, минус 10–20%", — поделилась подробностями диеты хозяйка пса.

Помимо этого, собаке также необходимо есть творог. Он поможет ему сохранить здоровье суставов, которые не рассчитаны на такой вес. Сейчас Хаммер начал активно бегать, прыгать и даже иногда скакать, но ему продолжают давать лекарства для суставов.

Ветеринары тем не менее в своих прогнозах на счастливое будущее пса осторожны, потому что свистов и шумов в сердце Хаммера уже в разы меньше, что значит, что жировая прослойка на нём уменьшилась. Однако они напоминают, что, несмотря на то, что объёмный лабрадор сбросил уже целых 20 килограммов, до здорового веса ему остаётся ещё столько же, а путь это не такой близкий и тяжёлый.

Ранее Лайф писал о "коллеге" Хаммера из США, которого ветеринары также посадили на диету из-за любви пса к перееданию. Несмотря на то что тот быстро пришёл в норму, выражение скепсиса и недовольства по отношению к новому рациону больше не покидает его морду.

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