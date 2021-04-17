Макрон предложил очертить для России "чёткие красные линии"

Запад должен в отношениях с Россией обозначить красные линии, за которые ей не следует выходить, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS.

"Нам следует выработать чёткие красные линии в отношениях с Россией", — сказал он.

Макрон уверен в необходимости применять против России санкции в случае недопустимого поведения. Однако не стоит ограничиваться только ими и пренебрегать "конструктивным диалогом". Вместе с тем французский лидер добавил, что с Россией нужно вести честный и открытый диалог.

Ранее Лайф писал о том, что Макрон планирует провести переговоры с Путиным.

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