Макрон предложил очертить для России "чёткие красные линии"
Однако не стоит "ограничиваться санкциями" и пренебрегать "конструктивным диалогом", считает французский лидер.
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Запад должен в отношениях с Россией обозначить красные линии, за которые ей не следует выходить, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS.
"Нам следует выработать чёткие красные линии в отношениях с Россией", — сказал он.
Макрон уверен в необходимости применять против России санкции в случае недопустимого поведения. Однако не стоит ограничиваться только ими и пренебрегать "конструктивным диалогом". Вместе с тем французский лидер добавил, что с Россией нужно вести честный и открытый диалог.
Ранее Лайф писал о том, что Макрон планирует провести переговоры с Путиным.
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