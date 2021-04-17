Русский вечер в НХЛ: Овечкин приблизился к Дионну, а Бучневич в день рождения оформил хет-трик
Всего россияне за две игры выбили 15 очков.
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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились два матча регулярного чемпионата, в которых российские хоккеисты забросили девять шайб. В Нью-Йорке клуб "Рейнджерс" принимал "Нью-Джерси Дэвилз" и одержал уверенную победу со счётом 6:3. Хет-триком отметился российский нападающий трёхцветных Павел Бучневич, отмечающий сегодня свой 26-й день рождения.
PAVEL BUCHNEVICH! @Enterprise HAT TRICK!!! 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/JqQXqIppgV— NHL (@NHL) April 17, 2021
Четыре очка (гол и три передачи) записал на свой счёт лучший русский бомбардир текущего сезона Артемий Панарин — у него их теперь 50!
В параллельном матче, проходившем в Филадельфии, "Вашингтон Кэпиталз" с таким же счётом (6:3) обыграл "Флайерз". Два гола оформил капитан "столичных" Александр Овечкин, которому осталось забросить одну шайбу, чтобы догнать Марселя Дионна (731 гол), занимающего пятое место в списке величайших снайперов НХЛ всех времён.
PPG from the office for his second of the game.— NHL (@NHL) April 17, 2021
How Alex Ovechkin (@ovi8) is that? pic.twitter.com/TwNtTQuqGX
По разу отличились Дмитрий Орлов (при участии Овечкина) и Евгений Кузнецов, ранее дважды ассистировавший Ови. Один из трёх голов в составе "лётчиков" забил защитник Иван Проворов. Суммарно российские хоккеисты за два матча набрали 15 очков (9 голов и 6 результативных передач).
"Вашингтон" по-прежнему лидирует в Восточном дивизионе (62 очка). "Рейнджерс" с 50 набранными баллами занимает лишь пятое место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Нью-Джерси Дэвилз" — 6:3 (3:0; 1:1; 2:2)
- "Филадельфия Флайерз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 3:6 (1:1; 1:3; 1:2)
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