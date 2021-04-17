Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом
Его называют самым вероятным преемником Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии.
Фото © TASS / dpa / picture-alliance
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил, что намерен покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
"Сегодня я сказал команде, что хочу расторгнуть контракт по окончании сезона. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Я уже сказал об этом руководству после нашего вылета из Лиги чемпионов на этой неделе. Я также хочу поблагодарить клуб за возможность тренировать эту невероятную команду", — заявил Флик.
Стоит отметить, что рулевого "Баварии" называют главным претендентом на пост тренера сборной Германии. Напомним, что её нынешний рулевой — Йоахим Лёв — покинет бундестим после Евро-2020. Добавим, что на этой неделе мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в двух матчах ПСЖ.
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