Главный тренер "Баварии" сообщил, что хочет уйти из команды летом

"Сегодня я сказал команде, что хочу расторгнуть контракт по окончании сезона. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично. Я уже сказал об этом руководству после нашего вылета из Лиги чемпионов на этой неделе. Я также хочу поблагодарить клуб за возможность тренировать эту невероятную команду", — заявил Флик.