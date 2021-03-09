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Конец эпохи: Лёв после Евро-2020 покинет сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года

Хотя трудовой контракт с ним рассчитан до 2022 года.

9 марта 2021, 10:47

Фото © AP / TASS / Martin Meissner

Сборная Германии объявила о прекращении сотрудничества с Йоахимом Лёвом после чемпионата Европы, который пройдёт летом этого года.

"Я делаю этот шаг сознательно. Я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы. Я очень горжусь быть причастным к моей стране. Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет. У нас были и большие победы, и болезненные поражения, но, прежде всего, множество чудесных и волшебных моментов", — приводит слова Лёва пресс-служба сборной.

61-летний специалист стоял у руля "немецкой машины" с 2006 года. До этого ещё два года он работал ассистентом в сборной. При нём команда выиграла золото и бронзу чемпионата мира, серебро и две бронзы чемпионата Европы, а также золото Кубка конфедераций.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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