Конец эпохи: Лёв после Евро-2020 покинет сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года

"Я делаю этот шаг сознательно. Я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы. Я очень горжусь быть причастным к моей стране. Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет. У нас были и большие победы, и болезненные поражения, но, прежде всего, множество чудесных и волшебных моментов", — приводит слова Лёва пресс-служба сборной.