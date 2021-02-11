В УЕФА заявили, что Санкт-Петербург готов принять матчи Евро-2020
Также сообщается о готовности и других городов, где должны состояться игры чемпионата Европы.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар посетил Санкт-Петербург с целью проверки объектов к чемпионату Европы, который состоится летом этого года.
"Я хочу подтвердить, что Евро состоится, потому я и моя команда сегодня находимся в Петербурге. С высокой долей уверенности все 12 городов примут матчи", — сообщил Шар журналистам.
Также оргкомитет сообщил, что решение по числу зрителей на матчах в Санкт-Петербурге будет принято в апреле. Рассматривается вариант вакцинации всего персонала на стадионе.
Напомним, что из-за пандемии Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Название турнира из-за маркетинговых соображений было принято оставить прежним. Турнир должен пройти в 12 городах Европы.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Украденное золото: как наши фигуристы страдают из-за проигранных Олимпиад
Чипы, дистанция и жизнь в "пузырях". Каким будет спорт в 2021 году?
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Блинов
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0