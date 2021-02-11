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В УЕФА заявили, что Санкт-Петербург готов принять матчи Евро-2020

Также сообщается о готовности и других городов, где должны состояться игры чемпионата Европы.

11 февраля 2021, 17:01

Фото © ТАСС / Замир Усманов

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар посетил Санкт-Петербург с целью проверки объектов к чемпионату Европы, который состоится летом этого года.

"Я хочу подтвердить, что Евро состоится, потому я и моя команда сегодня находимся в Петербурге. С высокой долей уверенности все 12 городов примут матчи", — сообщил Шар журналистам.

Также оргкомитет сообщил, что решение по числу зрителей на матчах в Санкт-Петербурге будет принято в апреле. Рассматривается вариант вакцинации всего персонала на стадионе.

Напомним, что из-за пандемии Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Название турнира из-за маркетинговых соображений было принято оставить прежним. Турнир должен пройти в 12 городах Европы.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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