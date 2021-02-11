Сборная России с победы начала Шведские хоккейные игры

Сборная России в стартовом матче на Шведских хоккейных играх (третий этап Еврохоккейтура) со счётом 3:2 обыграла команду Финляндии.

Первый период остался за подопечными Игоря Ларионова. Россияне грамотно действовали в обороне, а в атаке сумели значительно перебросать соперника и добиться перевеса в пару шайб. Счёт на 14-й минуте открыл защитник Артём Минулин, а спустя две с половиной минуты нападающий Иван Чехович красивым броском в касание его удвоил.

Во вторые двадцать минут финны стали действовать активнее и в середине периода были вознаграждены за свои старания голом в исполнении форварда Йере Иннала.

Однако в начале третьего периода нападающий Владимир Бутузов вернул сборной России преимущество в две шайбы.

Финны сумели ещё раз пробить российского голкипера Александра Самонова, но это взятие ворот случилось уже за 20 секунд до финальной сирены. 3:2 — сборная России с хорошим настроением начинает Шведские хоккейные игры, одержав седьмую подряд победу в нынешнем Еврохоккейтуре.

Следующий матч на Шведских играх сборная России проведёт 13 февраля против хозяев турнира — шведов.

Евротур. Шведские хоккейные игры

Россия — Финляндия — 3:2 (2:0; 0:1; 1:1)

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