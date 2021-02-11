Бобровский не тянет на $10 млн, а Худобин грубо нарушает дисциплину: что творится с русскими вратарями в НХЛ
В НХЛ с русским стражем ворот "Даллас Старз" Антоном Худобиным случилось страшное — он проспал тренировку команды и появился на льду, когда его партнёры уже заканчивали основное занятие. Санкции в виде лишения места в воротах на игру против "Чикаго" главный тренер звёзд Рик Боунесс в отношении россиянина применил незамедлительно. Лайф рассказывает, как складываются дела у остальных голкиперов в НХЛ с русским паспортом.
Видео © Twitter / Dallas Stars
Сергей Бобровский, "Флорида Пантерз"
Фото © Twitter / "Florida Panthers"
Для самого дорогого русского вратаря НХЛ Сергея Бобровского новый сезон складывается не самым лучшим образом, и свою годовую зарплату в размере десяти миллионов долларов россиянин должным образом не отрабатывает. Клуб "Флорида Пантерз", куда Боб перебрался год назад из "Коламбуса", видел в Бобровском топ-вратаря, а на деле получил рядового голкипера, у которого после перехода к пантерам с отражением шайб возникли проблемы. Всего пять матчей в основе в нынешней регулярке и неутешительный коэффициент в 89,8% отбитых бросков.
Filip Zadina opens up the scoring for Detroit, first of the year!#LGRW pic.twitter.com/VRKKPZrXa1— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 10, 2021
Антон Худобин, "Даллас Старз"
Фото © Twitter / Dallas Stars
Герой минувшего плей-офф Кубка Стэнли Антон Худобин и в этом году демонстрирует впечатляющую игру. А ведь не так давно россиянин был лишь запасным вратарём "Далласа". Но всё это в прошлом. Сейчас Добби в отсутствие Бена Бишопа является основным защитником ворот звёзд. И если что-то и сможет помешать Худобину продолжать демонстрировать высокий уровень игры, так это его любовь ко сну. Недавно Антон так сладко спал, что опоздал на тренировку в предверии игры с "Чикаго", за что и был наказан главным тренером. Итог лишних 30 минут сна таков — россиянин пропустил уже две игры своей команды в регулярном чемпионате.
RIGHT PAD LARCENY BY DOBBY pic.twitter.com/TzsPWdUM8M— Dallas Stars (@DallasStars) January 27, 2021
Андрей Василевский, "Тампа-Бэй Лайтнинг"
Фото © Twitter / "Tampa Bay lightning"
Лучший вратарь минувшего сезона и действующий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский на старте регулярного чемпионата поддерживает свою высококлассную репутацию, помогая своей команде "Тампа-Бэй Лайтнинг" побеждать и набирать очки. Россиянин сыграл в десяти играх регулярки, в которых одержал девять побед. При коэффициенте отражённых бросков 93,6% Василевский с каждым годом смотрится только увереннее, а его "Тампа" даже без Кучерова по-прежнему претендент № 1 на победу в плей-офф Кубка Стэнли. И в этом большая заслуга российского голкипера.
Vasy being Vasy 🥵 #TBLvsCAR pic.twitter.com/hBD5p9BhUL— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 29, 2021
Илья Самсонов, "Вашингтон Кэпиталз"
Фото © НХЛ
Вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов должен был стать первым номером столичных в этом сезоне, однако россиянин, проведя на старте регулярки две игры и пропустив в них семь шайб, уступил место в воротах своему коллеге — чеху Витеку Ванечеку. После таких ошибок, какую допустил Илья в матче против "Питтсбурга", вернуть доверие тренера не так просто.
Never a doubt in our minds. pic.twitter.com/UNicXxm3iw— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 17, 2021
Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, "Нью-Йорк Рейнджерс"
Фото © Twitter / "New York Rangers"
В "Рейнджерсе" место в воротах оспаривают между собой два русских голкипера. Тренерский штаб на данном этапе чуть больше доверяет Игорю Шестёркину, у которого за спиной восемь сыгранных матчей. Но и Александра Георгиева главный тренер Дэвид Куинн не спешит определять вторым номером, дав ему поучаствовать в четырёх встречах. Вообще-то, оба вратаря примерно равны по игровым возможностям, но вот статистика говорит в пользу Шестёркина — 91,6% против 88,6%. Поэтому Игорь и играет больше Александра.
NYETTT. pic.twitter.com/pIzv2LI7Ak— New York Rangers (@NYRangers) February 5, 2021
Семён Варламов и Илья Сорокин, "Нью-Йорк Айлендерс"
Фото © НХЛ
Иная ситуация складывается в другом клубе, базирующемся в Нью-Йорке, — "Айлендерсе". Здесь, как и в "Рейнджерсе", также выступают два наших голкипера — Семён Варламов и Илья Сорокин. Однако у островитян с основным голкипером всё предельно ясно. Три шатаута, которые оформил Варламов за первый месяц чемпионата, и процент отражённых бросков (93,2%) говорят сами за себя. А многие эксперты из области хоккея называют Варли прямо сейчас лучшим голкипером НХЛ. Что касается Сорокина, то у бывшего армейца в статистике три проигранных матча за "Айлендерс" и 11 пропущенных шайб.
Семён Варламов в первом матче сезона сыграл "на ноль", отразив 24 броска в игре против "Рейнджерс"! pic.twitter.com/HUETbAbeNa— NHL Россия (@NHLrussia) January 15, 2021
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